Bastoni ritorno da top. Lui e Skriniar per la difesa del futuro

L’Inter ha ritrovato, contro il Cagliari, la titolarità di Alessandro Bastoni. Il difensore non giocava titolare dalla partita di campionato contro la Juventus e, contro i sardi, si è ripreso il suo posto. Lui e Skriniar sono i punti fermi della difesa.

FUTURO – Se l’Inter vuole restare ad alto livello deve blindare i pezzi pregiati. E tra questi c’è anche Alessandro Bastoni. Il difensore mancino deve essere il punto fermo della difesa dell’Inter per i prossimi anni, così come Milan Skriniar. I due sono stati i più continui e i più costanti della stagione dell’Inter, già dall’anno scorso però si era notata questa cosa. Se l’Inter pensa a vendere qualcuno di certo non sono loro due, anche perché, di pezzi così sul mercato, non ce ne sono molti.