Bastoni, riscossa in Inter-Barcellona. Ma manca ancora qualcosa

Alessandro Bastoni ha fornito un’ottima prova in Inter-Barcellona. Il difensore, come molti compagni di reparto, sembra essere tornato sui suoi livelli abituali. Anche se manca ancora qualcosa

RISCOSSA – Alessandro Bastoni ha finalmente risposto presente. Dopo diverse critiche subite nelle ultime settimane, e la sostituzione al 30′ di Udinese-Inter, il difensore nerazzurro sembrava avviato ad una stagione difficile ed anonima. La riscossa, invece, è arrivata nel match più difficile: contro il Barcellona, il “braccetto sinistro” della difesa nerazzurro ha disputato una prova sontuosa. In fase difensiva, coadiuvato da Dimarco, è stato semplicemente perfetto nel limitare le scorribande di Dembelé, che si è reso pericoloso, dalla sua fascia, solo in una circostanza. Manca ancora qualcosa, però, per rivedere il “vero” Bastoni: le sortite offensive. Il numero 95 nerazzurro, sicuramente per scelta tattica, contro il Barcellona non ha accompagnato moltissimo l’azione offensiva, come è solito fare. Ma la sua intraprendenza servirà nei match avvenire: l’Inter deve risalire la china anche in Serie A.