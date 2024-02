Bastoni replica a De Laurentiis: ecco come si arriva in finale di Champions League!

Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni che spiegano meglio di qualsiasi analisi l’evoluzione dell’Inter da brutto anatroccolo a squadra ricercata e finalista di Champions League. Il difensore italiano, arrivato in nerazzurro all’epoca di Conte, è idealmente la replica alle parole di De Laurentiis che fa fatica a capire come mai l’Inter è arrivata in finale e il Napoli scudettato no

EVOLUZIONE – Alessandro Bastoni ha spiegato meglio di chiunque altro da dove nasce l’evoluzione dell’Inter che da brutto anatroccolo si è trasformata in squadra ricercata dai top calciatori europei (vedi Benjamin Pavard) e finalista di Champions League. Il difensore italiano, protagonista di una grande partita a San Siro contro la Juventus, parte dal periodo di Antonio Conte (vale a dire quando è arrivato a Milano) fino ad arrivare agli anni di Simone Inzaghi. Si dice certo di voler rimanere all’Inter perché si respira aria di famiglia. Ed è così. Lo dice il campo e l’atteggiamento di un gruppo molto unito e compatto.

Bastoni svela che gli anni di Conte sono stati complicati per tutti ma nello stesso tempo molto belli perché il duro lavoro ripaga sempre. E quando Inzaghi è arrivato all’Inter ha trovato un gruppo mentalizzato e pronto ad evolvere. Non si arriva in finale di Champions League dal nulla, come si evince chiaramente dalle sue dichiarazioni.

Proprio per questo il suo intervento potrebbe idealmente rappresentare una replica alla frecciata di Aurelio De Laurentiis che in maniera molto fantasiosa e cinematografica afferma di essere rimasto deluso vedendo il Napoli quasi campione d’Italia andare fuori dalla Champions League e una squadra arrivata a -20 in classifica, l’Inter appunto, in finale contro il Manchester City. Ci sarebbero molte altre cose da dire sulla questione, ma senza dilungarsi molto basta riascoltare ciò che dice Bastoni. Lavoro, forza del gruppo, società forte e che lavora in silenzio, nessun protagonismo: tutti ingredienti utili.