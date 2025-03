Bastoni regista offensivo anche da esterno! Inter-Monza è una conferma

Le ultime due partite di Alessandro Bastoni sono quasi commoventi. Il difensore ha giocato ancora una volta da esterno ed è stato ancora una volta tra i migliori in campo di Inter-Monza.

RUOLO – Alessandro Bastoni non aveva mai fatto l’esterno a tutta fascia sulla sinistra prima di Feyenoord-Inter. In Olanda al de Kuip il primo test è andato bene e il giocatore ha ricoperto anche un ruolo decisivo nel secondo gol segnato. Il suo dribbling e il cross per Piotr Zielinski sono stati di un’intelligenza superiore e hanno tagliato completamente la difesa avversaria. Inter-Monza per Bastoni rappresenta un’ulteriore conferma della sua capacità in fascia!

Bastoni protagonista in Inter-Monza: i numeri della partita

PRESTAZIONE – Bastoni è stato eccellente in tutte le statistiche che permettono di giudicare una prestazione. Il classe 1999 ha toccato 90 volte il pallone (terzo tra i giocatori in campo), ha fatto 4 passaggi chiave (quarto dietro Dany Mota e due giocatori dell’Inter) e ha portato a termine il 91% dei suoi passaggi. Precisamente 68 su 74 provati. Da uno dei cinque cross messi in mezzo è nato il gol di Hakan Calhanoglu, arrivato dopo il taglio sul secondo palo di Denzel Dumfries, la respinta della difesa avversaria e l’appoggio intelligente di Yann Bisseck. Ha tentato un dribbling e è riuscito nell’intento, ha vinto tre duelli aerei su quattro e due duelli a terra su tre. Alessandro Bastoni ha giocato un tempo da esterno e l’altro da terzo di difesa, ma ha passato la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria. Ha confermato ancora quanto possa essere duttile e quanto sia fondamentale per Simone Inzaghi!