Bastoni, possibile chance dal 1′ in Italia-Bulgaria! Mancini dimostra fiducia

Bastoni potrebbe scendere in campo stasera al fianco di Bonucci nel match tra Italia e Bulgaria (vedi articolo), valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il difensore dell’Inter, dopo un ottimo avvio di campionato, merita una chance in azzurro

CHANCE – Alessandro Bastoni stasera potrebbe scendere in campo dal 1′ nel match tra Italia e Bulgaria, in programma allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze alle 20.45 e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022. I Campioni d’Europa in carica non hanno intenzione di interrompere la striscia di vittorie e Roberto Mancini, prendendo in considerazione Bastoni, dimostra di avere grande fiducia in lui. L’avversario non è tra i più proibitivi, è vero, ma è così che si inizia.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – In vista dei Mondiali, infatti, il Commissario Tecnico azzurro starà prendendo in considerazione il dopo Giorgio Chiellini, che proprio un ragazzino non è e in vista dei Mondiali non può essere considerato un’assoluta certezza. Francesco Acerbi è davanti nelle gerarchie, ma Bastoni è certamente il futuro della Nazionale. Dopo un ottimo avvio di campionato con l’Inter, l’ex Atalanta può meritatamente giocarsi la sua chance con la maglia dell’Italia. Il futuro è adesso.