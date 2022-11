Bastoni poco preciso con il Bologna: il 95 dell’Inter pecca in una sua specialità

Alessandro Bastoni è tornato in campo contro il Bologna dopo la panchina contro la Juventus a causa di un leggero stato febbrile. Il numero 95 è partito male, peccando in quella che è la sua caratteristica principale, ovvero i passaggi

DA RIVEDERE – Alessandro Bastoni è forse il giocatore nerazzurro che ha convinto meno nella partita contro il Bologna. Il 95 nerazzurro è riuscito comunque a strappare la sufficienza, ma sicuramente, in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, servirà che torni al top della forma. Negli occhi dei tifosi nerazzurri c’è il retropassaggio nei primi minuti, che stava per regalare il vantaggio ai felsinei. Poi diversi lanci sbagliati e ben 9 possessi persi. Il classe ’99 è poi cresciuto assieme ai suoi compagni e ha migliorato la sua percentuale di passaggi, che a fine partita è pari al 88,2% su 45 passaggi tentati. La catena di sinistra con Dimarco ha funzionato discretamente dopo l’avvio horror, con il difensore nerazzurro che qualche volta è riuscito ad andare sul fondo e crossare in mezzo. Contro l’Atalanta di Gasperini l’Inter avrà bisogno del suo miglior Bastoni. Sia in fase difensiva ma soprattutto in fase di costruzione. Il giovane nerazzurro, tra i difensori, è quello che dispone del miglior bagaglio tecnico. Se questo in alcune partite viene a mancare, i nerazzurri perdono così una fonte di gioco importante.