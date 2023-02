Bastoni (per ora) apre al rinnovo, Inter al lavoro: due possibili strade

Bastoni è ormai uno dei leader dell’Inter nonostante la giovanissima età. Dopo un inizio anche per lui zoppicante, il difensore ha rialzato la testa tornando ai livelli ai quali ci ha abituati. Adesso si parla di rinnovo per evitare uno Skriniar bis. L’ex Atalanta è felice a Milano, ma occhio alle tentazioni (vedi dichiarazioni)

GIOVANE LEADER – Alessandro Bastoni suona la carica in ottica scudetto, consapevole che il distacco dal Napoli è qualcosa di enorme. Alzare l’asticella però è un obbligo, anche solo per tenere alta l’attenzione. Il giovane difensore dunque parla da leader, da veterano ed è così che appare all’esterno nonostante la giovanissima età (è un classe ’99). L’Inter, dopo aver ricevuto diverse offerte per Bastoni la scorsa estate, soprattutto dalla Premier League, sa di doverlo blindare adesso per evitare un Milan Skriniar bis. Il contratto dell’ex Atalanta scadrà a giugno 2024 ma come abbiamo avuto modo di vedere, attendere l’ultimo minuto non porta a nulla.

Bastoni, l’Inter sa di doverlo blindare: due strade possibili, palla a Zhang

Attualmente Bastoni è disposto a parlarne perché, come lui stesso ha affermato, per ora va tutto bene e a Milano si trova bene. Il suo rinnovo e quello di Hakan Calhanoglu sono i prossimi sulla lista dell’Inter, con la sensazione che quello del turco sia più semplice. Tra Bastoni e il club nerazzurro al momento si registra una certa distanza sulle cifre (vedi articolo), ma ciò non toglie che il clima è sereno e la predisposizione ottima da entrambe le parti. L’Inter deve solo decidere se chiudere subito facendo uno sforzo oppure rischiare intrusioni: la palla passa a Steven Zhang.