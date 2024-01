Bastoni out in Napoli-Inter? Tutte le opzioni di Inzaghi

Bastoni potrebbe saltare Napoli-Inter per un problema fisico accusato alla viglia (qui i dettagli). Nel caso di forfait del difensore Inzaghi ha varie opzioni tattiche da proporre

FORFAIT – Problema dell’ultima ora per Bastoni, che rischia di dare forfait alla finalissima di Supercoppa Italiana fra Napoli ed Inter in programma domani sera. Una tegola per Inzaghi che però dispone di diverse soluzioni tattiche per sopperire all’eventuale assenza del numero 95 nerazzurro. La prima, la più semplice, prevede lo slittamento di Acerbi nel ruolo di braccetto di sinistra, con de Vrij centrale e Pavard a destra. Una soluzione efficace e di sicuro affidamento che si è vista con continuità durante il periodo di assenza di Bastoni per infortunio.

OPZIONE – L’altra opzione prevede l’utilizzo di Carlos Augusto nel ruolo di braccetto: soluzione vista a gara in corso proprio contro il Napoli di Mazzarri, nello 0-3 di fine novembre. Difficile però che Inzaghi possa optare per questa soluzione: con Carlos Augusto e Dimarco contemporaneamente in campo andrebbe a mancare un ricambio sulla fascia sinistra. Ed in un periodo in cui l’Inter avrà diverse partite complesse appesantire troppo le due uniche pedine della corsia di sinistra potrebbe essere controproducente.