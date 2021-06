Bastoni, ottimo esordio in Euro 2020. Prestazione solida contro il Galles

Alessandro Bastoni, nel corso del pomeriggio di ieri, ha esordito in Euro 2020 da titolare in Italia-Galles. Il difensore dell’Inter ha sfoderato una prestazione solida

ESORDIO – Per Alessandro Bastoni, nel corso del pomeriggio di ieri, è arrivato, e c’è da dire finalmente, il suo esordio in questo Euro 2020. Il CT Mancini, per Italia-Galles, ha schierato il difensore dell’Inter dal 1′ e , Bastoni, non ha tradito le aspettative. Il difensore, infatti, è stato protagonista di una prestazione positiva, solida e con nessuna sbavatura. Bastoni, infatti, ha fatto rimpiangere l’infortunato Chiellini: il difensore, infatti, non ha sofferto le sortite di Bale, elemento più pericoloso dell’11 del Galles.

ASPETTATIVE – Le aspettative, molto alte, su Bastoni sono state rispettate. Il difensore ha giocato con la consueta tranquillità ed intraprendenza che i tifosi dell’Inter hanno saputo apprezzare nel corso degli ultimi due anni. In Nazionale, Bastoni, non si snatura ma mostra con forza le sue qualità, fatte di lanci e sortite offensive. E chissà che, il CT Mancini, con Chiellini ancora ai box, non pensi ancora a lui dal 1′ per la prossima sfida dell’Italia in questo Euro 2020.