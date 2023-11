Bastoni ora preoccupa l’Inter: sfuma la difesa di Inzaghi per l’Italia

Bastoni infortunato è la peggiore notizia che poteva colpire l’Inter in questa sosta, vista la già nota emergenza in difesa per Inzaghi. Il difensore nerazzurro scombina anche i piani dell’Italia del CT Spalletti, che sperava davvero di poter schierare tutto il reparto arretrato inzaghiano

DIFESA (NER)AZZURRA – L’infortunio di Alessandro Bastoni tiene in apprensione più l’Inter che l’Italia, che sicuramente dovrà fare a meno del numero 95 nerazzurro per i prossimi impegni. In attesa di conferme sull’entità del problema e suoi relativi tempi di recupero, l’unica certezza è che il CT Luciano Spalletti non potrà schierare la difesa interista in maglia azzurra. A Coverciano (FI) restano “solo” Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Federico Dimarco, che sembrano essere sicuri del posto. La quarta maglia della Nazionale Italiana in difesa senza Bastoni vede un ballottaggio tutto torinese. Al momento è in vantaggio Federico Gatti (Juventus) su Alessandro Buongiorno (Torino). Le gerarchie di Spalletti potrebbero cambiare a poche ore da Italia-Macedonia del Nord, in programma tra poco più di ventiquattr’ore. L’unica certezza è che non ci sarà Bastoni. E quindi verrà meno l’ipotesi della difesa a tre di Simone Inzaghi che, per Spalletti, diventa a quattro con l’arretramento di Dimarco sulla stessa linea di Darmian quando schierato braccetto… ma riproposto terzino. Ad Appiano Gentile, però, di Italia-Macedonia del Nord interessa relativamente poco: lo stop di Bastoni preoccupa per Juventus-Inter e non solo. Si attende di conoscere con precisione i tempi di recupero del classe ’99 di Casalmaggiore (CR).