Bastoni, mostrati progressi col Viktoria Plzen. Continuità in Udinese-Inter

Alessandro Bastoni ha mostrato progressi contro il Viktoria Plzen. Per il difensore, in difficoltà ad inizio stagione, adesso serve confermare quanto fatto vedere in Udinese-Inter

PROGRESSI – Alessandro Bastoni ha vissuto un inizio di stagione complicato. Le tante imprecisioni ed errori, costati cari all’Inter, rappresentano una novità per un difensore che, da quando è approdato in nerazzurro, difficilmente ha sbagliato così tante partita in un lasso di tempo così piccolo. Contro il Viktoria Plzen però, si è rivisto il Bastoni “dei bei tempi”: aggressività, anticipo e propensione alla giocata offensiva. Tutte le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il difensore e che, già da giovanissimo, gli hanno fatto conquistare la maglia da titolare dell’Inter sotto la gestione di Antonio Conte. Si tratta di un exploit sporadico o Bastoni sta tornando sui suoi livelli abituali? La sfida contro l’Udinese, in tal senso, rappresenta un test fondamentale.

TEST – Contro l’Udinese, il difensore, quasi certamente partirà titolare sul centro-sinistra. Per il difensore, e per tutto il reparto difensivo nerazzurro, la sfida ai bianconeri di Sottil rappresenta uno stress-test da superare. La squadra friulana è nel suo miglior momento, con un gioco fluido e fisico e con ritmi forsennati. La squadra di Inzaghi dovrà essere brava a contenere l’entusiasmo e la foga dei calciatori, che saranno certamente sospinti dal pubblico della “Dacia Arena”. In particolare va evitato che l’Udinese, con Beto e Deulofeu, attacchi spesso la profondità. Il lavoro di Bastoni, e del resto del reparto difensivo, sarà quindi fondamentale