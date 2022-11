Bastoni, l’Inter si muova in anticipo sul rinnovo. C’è un rischio da evitare

Alessandro Bastoni è tornato al centro di rumors di mercato. Il contratto del difensore con l’Inter scade nel 2024. Per evitare problemi, in club nerazzurro dovrà muoversi in anticipo per il rinnovo

ANTICIPO – Alessandro Bastoni è tornato al centro di pericolosi rumors di mercato. Pericolosi per l’Inter ovviamente che rischia, in una sola estate, di perdere i tre pilastri della difesa (Skriniar e de Vrij in scadenza, ndr). Per tutelarsi da ogni possibile rischio e per scongiurare un braccio di ferro nel prossimo futuro, i nerazzurri dovranno muoversi d’anticipo per il rinnovo di contratto del difensore, in scadenza a giugno 2024. I rapporti con l’agente sono ottimi ed è lecito pensare che muovendosi con le tempistiche corrette il rinnovo di Bastoni non diventi una telenovela. Vanno scongiurate situazioni simili a quella vissuta con Perisic (poi andato al Tottenham) e quella che si sta vivendo, negli ultimi mesi, con Skriniar.