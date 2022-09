Bastoni, la Nazionale per ritrovare la serenità perduta. Poi rush con l’Inter

Alessandro Bastoni sta vivendo un momento complicato, acuito dalla sostituzione al 30′ sul campo dell’Udinese (vedi articolo). Per il numero 95 dell’Inter ora la nazionale per ritrovare serenità

DIFFICILE – Bastoni sta probabilmente vivendo forse il momento più difficile della sua carriera all’Inter. Il rendimento del difensore è in inetto calo ed il rapporto con Inzaghi, anche alla luce della sostituzione clamorosa in Udinese-Inter, può essersi incrinato in maniera importante. In una situazione così pesante, al livello ambientale, la sosta per le Nazionali può essere una manna per i calciatori in difficoltà: il cambiamento di ambiente, interfacciarsi con un gruppo squadra diverso e con obiettivi diversi può ridare stimoli ai calciatori. Non fa eccezione Bastoni, che ha certamente bisogno di una scossa: l’Inter prescinde dal rendimento del classe ’99, sia per gli equilibri difensivi sia, soprattutto, per la qualità dell’uscita bassa della palla. Nessuno come Bastoni, infatti, è in grado di cercare la profondità sia sull’esterno che al centro. Una caratteristica che diverrà fondamentale al rientro di Lukaku.