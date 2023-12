Bastoni, rodaggio in Inter-Udinese: quasi al 100%

Alessandro Bastoni è tornato in campo da titolare in Inter-Udinese, dopo lo stop per infortunio che gli ha fatto saltare le tre trasferte contro Juventus, Benfica e Napoli. Un vero e proprio rodaggio per il difensore, pronto a tornare al 100% già dalla prossima gara.

RODAGGIO – 57 minuti in campo, con 68 passaggi riusciti e una prestazione difensiva di grandissimo ordine. Questa in sintesi Inter-Udinese per Alessandro Bastoni, la cui presenza da titolare è rimasta in dubbio fino all’ultimo secondo. Simone Inzaghi ha invece deciso di buttarlo nella mischia dopo il recupero dall’infortunio e ha avuto ragione. Una prestazione di alto livello (come quella di tutta la squadra) e un vero e proprio rodaggio per mettere minuti nelle gambe in una gara che dall’inizio del secondo tempo ha visto anche ritmi piuttosto bassi. Alessandro Bastoni è pronto ora per tornare a pieno regime e stabilmente a sinistra della linea a tre dell’Inter. Un recupero di importanza fondamentale, come visto ieri sera. Specialmente adesso che arriva l’importante gara contro la Real Sociedad che tanto può dire del cammino in Champions League per i nerazzurri.