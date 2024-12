Bastoni in Inter-Como sfrutta l’esperienza fatta con l’Italia

In Inter-Como Bastoni è stato schierato come centrale della linea a tre. Una posizione per cui è preziosa la sua esperienza con la maglia dell’Italia.

NUOVO CENTRALE – Inter-Como ha visto Bastoni adattarsi al ruolo di centrale della linea difensiva. Un cambiamento dettato dalla necessità, dopo che in Coppa Italia era stato Bisseck a spostarsi al centro. Una scelta di Inzaghi che ha mostrato come il mancino si sia abituato anche a questi compiti tattici. E qui è stata fondamentale la sua esperienza con l’Italia.

ESPERIENZA NAZIONALE – Dall’Europeo infatti Spalletti ha deciso che Bastoni sarebbe stato il suo centrale. Il riferimento della linea. Una scelta modificata solo dalle necessità. Praticamente l’opposto di quanto accade all’Inter, dove l’ex Parma gioca sempre a sinistra, con grande profitto, ed è stato spostato solo a causa dell’assenza contemporanea di tre difensori con anche de Vrij non al meglio. Una scelta quella del ct che ha costretto il giocatore a crescere in fretta. A forzare il suo percorso, per così dire. E nel post partita col Como lo ha sottolineato.

Bastoni in costante crescita all’Inter e in Nazionale

PERCORSO DI CRESCITA – A Bastoni è stato chiesto come si fosse trovato in una difesa inedita. La sua risposta ha sottolineato proprio il suo percorso recente: “Il Como è organizzato, ma io inizio ad avere qualche partita alle spalle. È un ruolo che faccio anche in nazionale”. Quindi è stato proprio il giocatore a evidenziare come l’esperienza, sia generale dopo oltre duecentro presenze da professionista che specifica con l’Italia, gli permette di adattarsi. E rispondere alle richieste di Inzaghi all’Inter.