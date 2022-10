Bastoni in ripresa ma titolarità a rischio: lo strano caso del terzo sinistro dell’Inter

Bastoni è il presente e il futuro dell’Inter, anche se così non sembra ultimamente. Gli alti e bassi in campo, a cui si aggiunge qualche minuto di troppo in panchina, fanno riflettere. Uno scenario non ideale per il n.95 nerazzurro, che dovrà dimostrare a Inzaghi di meritarsi il posto

INIZIO SOTTOTONO – Le critiche di inizio stagione non hanno risparmiato nessuno in casa nerazzurra. Tra i più colpiti Alessandro Bastoni, che di certo non ha iniziato al meglio la sua annata. Il classe ’99 azzurro ha abituato i tifosi interisti a ben altre prestazioni. Prestazioni in netto miglioramento nelle ultime uscite. Bene in casa del Sassuolo ma con una disattenzione grave come contro la Roma, benissimo in casa del Barcellona con tanto di assist per Nicolò Barella (vedi video). E poi…? Poi è rimasto in panchina per tutto il tempo contro la Salernitana, dopo la sostituzione sul 2-2 al Camp Nou. Al suo posto Simone Inzaghi ha deciso di lanciare Francesco Acerbi nel ruolo di terzo sinistro della linea a tre nerazzurra. Una soluzione in più per la difesa dell’Inter, questo è ovvio. Un’ipotesi che aggiunge competitività e quindi pressione sullo stesso Bastoni, oggi non più sicuro di una maglia da titolare. Sabato a Firenze ci sarà dal 1′ oppure no?

Bastoni ancora al centro del progetto Inter?

ALTA COMPETIZIONE – Al di là delle scelte tecniche, soprattutto legate a una normale rotazione di interpreti per permettere a tutti di poter recuperare dalle fatiche stagionali, la situazione che riguarda Bastoni è paradossale. L’Inter al momento in difesa gioca con due centrali in scadenza di contratto – Milan Skriniar e Stefan de Vrij – che sarebbero tre con il capitano Samir Handanovic tra i pali. La promozione a numero 1 di André Onana in porta può essere una garanzia di continuità per il futuro, con Skriniar (si spera…) e lo stesso Bastoni. Perché la centralità di Bastoni nel progetto tecnico nerazzurro non può essere messa in discussione. L’ottimo inserimento dell’esperto Acerbi, arrivato in prestito annuale dalla Lazio, però permette a Inzaghi di variare meglio il terzetto arretrato. Skriniar fisso con due tra de Vrij, Acerbi e Bastoni. A questo si aggiunge il fatto che Federico Dimarco si sta imponendo come quinto sinistro di centrocampo, altrimenti tornerebbe a lottare per una maglia da terzo sinistro in difesa. Il paradosso è presto servito: con de Vrij destinato all’addio e Dimarco avanzato, Bastoni dovrebbe essere sempre certo di partire titolare nell’Inter di Inzaghi. E invece Acerbi ora sta alzando il livello della retroguardia nerazzurra, alterando le ovvie gerarchie partita dopo partita. Meglio così, però.