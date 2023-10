Bastoni in Italia-Malta inizia il gioco con qualità e personalità

In Italia-Malta Spalletti si è affidato a Bastoni come titolare della linea difensiva. E il centrale dell’Inter ha mostrato di essere il leader della difesa.

NUOVO TITOLARE – In Italia-Malta Spalletti ha confermato la sua fiducia in Bastoni come centrale di sinistra titolare della sua linea a quattro. Una notizia non scontata visto che nella prima tornata di convocazioni mancava Acerbi. Pur col ritorno del veterano ex Lazio invece le gerarchie del tecnico non sono cambiate. E il difensore dell’Inter ha mostrato sul campo la bontà della scelta.

MOTORE DEL GIOCO – Bastoni si è mostrato come leader della linea difensiva. Con un fatto ad evidenziare la sua leadership: la presenza nella prima impostazione. Il centrale è stato il primo motore della manovra, gestendo molti palloni con qualità e personalità. Guardiamo la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Con 140 tocchi Bastoni è ampiamente primo della gara per palloni toccati. I passaggi sono 125, realizzati al 98% (solo due errori). Tra questi anche 12 lanci lunghi, tutti riusciti. Il primo fondamento del possesso alto chiesto da Spalletti ai suoi azzurri.