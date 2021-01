Bastoni in Inter-Juventus fornisce la sua personale prova di maturitÃ 

Bastoni in Inter-Juventus fornisce la sua personale prova di maturità

Bastoni è stato tra i principali protagonisti di Inter-Juventus. Il numero 95 ha fornito una prova di qualità e carattere davvero di alto livello.

STATEMENT GAME – Bastoni nel mondo Inter è passato in fretta da giovane di complemento della rosa a titolare inamovibile. Conte ha puntato forte su di lui e a un certo punto lo ha lanciato, senza alcun dubbio e senza guardarsi indietro. Il ragazzo ha risposto sul campo, tanto che ormai è dato quasi per scontato. Nella sfida con la Juventus però ha fatto un passo ulteriore, giocando forse la sua miglior gara di sempre.

REGISTA AGGIUNTO – Il numero 95 ha toccato 91 palloni, un dato superato solo da Brozovic con 93. Lo si trova al top però per passaggi: 80 totali, 69 riusciti. Il gioco insomma è passato da lui. E Bastoni ha dimostrato personalità e abilità tecnica, anche sotto pressione. Come sempre verrebbe da dire, ma col valore aggiunto del palcoscenico. Col pallone che pesava. In più la perla dell’assist per il gol del 2-0. Un passaggio per nulla banale, a tagliare in due lo schieramento avversario. Non l’unica giocata di qualità assoluta della sua gara, per di più.

ANCHE DI FISICO – Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Bastoni è stato presente ad ogni altezza richiesta dal ruolo di difensore di sinistra nella difesa a tre. Lo si è visto in area a marcare, cosa in cui in altri big match era mancato, e a gestire la palla sia in ripartenza che col baricentro alto. I suoi recuperi sono 8, record della squadra, ed è anche il quinto nerazzurro per km percorsi con 10, 957. Una gara completa, senza sbavature. Una prestazione per nulla banale per chiunque, men che meno per un giocatore classe 1999.