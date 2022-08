Bastoni ha ragione, niente drammi. Ma zero tempo da perdere

Nel postpartita di Lazio-Inter, Alessandro Bastoni ha voluto ricordare come la sconfitta di ieri è arrivata soltanto nella terza giornata di campionato (vedi articolo). Invitando a non fare inutili drammi. E ha totalmente ragione, ma i tempi stretti della stagione impediscono di poter perdere troppo tempo.

ZERO DRAMMI – «Dobbiamo stare tranquilli. Non dobbiamo fare viaggi strani mentalmente, ci sono tante partite e sicuramente ci rifaremo», così ha analizzato Alessandro Bastoni la sconfitta in Lazio-Inter di ieri sera. Il difensore nerazzurro ha quindi invitato alla calma, perché i giudizi – positivi o negativi che siano – vanno soppesati soprattutto dopo sole tre giornate. Verissimo. Anzi, il numero 95 nerazzurro ha ragione da vendere ed è un bene che nello spogliatoio si riesca a ben sopportare il peso di una sconfitta simile. Ma resta anche il fatto che bisogna velocemente fare delle analisi su cosa non sia andato nella partita di ieri sera, specialmente a livello difensivo. Fase in cui proprio Bastoni è uno dei protagonisti e principali interpreti.

ANALISI – Il problema di questa stagione, come già ribadito, sono i tempi stretti che porteranno a giocare ogni tre giorni. Bastoni ha ragione, ma come non c’è bisogno di fare drammi, non c’è nemmeno tempo da perdere nel migliorare i fattori che non funzionano. Quelli di ieri sera sono stati tanti e alcuni di questi si erano già visti a Lecce. Chiaramente il peso dell’avversario ha portato a due esiti completamente diversi, ma non bisogna comunque dimenticare le difficoltà mostrate nella prima in Serie A e nel precampionato. Ma nelle parole di Alessandro Bastoni c’è anche questo. Niente drammi, ma solo tanto lavoro. Perché martedì si torna già in campo, contro la Cremonese.