Bastoni, forma fisica da ritrovare: adesso lavoro intenso a Malta con e per l’Inter!

Bastoni non ha convinto pienamente in questa prima parte di stagione. Non sempre presente tra i titolari, spesso fuori forma dal punto di vista fisico e oggetto di rotazioni soprattutto con Acerbi. Ci si aspetta altro dal difensore classe 1999

PROBLEMI E DISATTENZIONI – Alessandro Bastoni ha giocato al di sotto delle aspettative nella prima parte di stagione. Il difensore italiano ha pagato una forma fisica non eccellente e le continue disattenzioni nella marcatura. Il difetto su cui c’era bisogno di lavorare nell’estate non è stato migliorato e l’Inter ne ha pagato spesso le conseguenze. Il gol di Davide Frattesi in casa del Sassuolo o quello di Paulo Dybala con la Roma nascono dalla medesima dinamica: cross dalla destra e inserimento non coperto da Bastoni. Il difensore azzurro non sta garantendo il massimo delle sue prestazioni e spesso Simone Inzaghi gli ha preferito altri. Il numero 95 dell’Inter non è più intoccabile nella linea a tre di Inzaghi: l’esperto Francesco Acerbi lo ha sostituito spesso e in modo egregio.

Bastoni con l’Inter a Malta per riprendersi

PRESENZE E MIGLIORAMENTI – Bastoni ha giocato 16 partite in questa stagione. La sua prestazione peggiore è stata sicuramente quella di Udine, dove Inzaghi è stato costretto al cambio addirittura alla mezz’ora del primo tempo. Per 5 volte il difensore italiano ha fatto panchina e lasciato spazio ai suoi compagni. Nelle ultime settimane ci sono stati sicuramente miglioramenti: i due assist decisivi contro Viktoria Plzen e Barcellona ne sono l’emblema. I gol subiti comunque sono un fattore che influisce sul giudizio di Bastoni, che però è un punto fermo dell’Inter. Nonostante questo calo non dev’essere in dubbio il suo rinnovo (vedi articolo), materia prioritaria per evitare una telenovela stile Milan Skriniar in questi ultimi mesi. Il ritiro a Malta, così come le amichevoli in programma a dicembre, può essere di aiuto per ritrovare la forma fisica migliore. L’Inter ha bisogno del miglior Bastoni nel 2023!