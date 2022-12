Bastoni e una condizione da ritrovare: troppi alti e bassi nei primi mesi

Il ritiro di Malta è un nuovo punto di partenza per tutta l’Inter. E per Bastoni in particolare. Il difensore deve ritrovarsi, in primis fisicamente.

NUOVO RITIRO – L’Inter è a Malta per preparare la seconda parte di stagione. E già oggi è in programma la prima amichevole. Un periodo di lavoro prezioso, potenzialmente decisivo per riprendere in mano un anno iniziato tra molte difficoltà. Con un giocatore chiamato in particolare a un lavoro di fino: Alessandro Bastoni.

QUESTIONE FISICA – Bastoni, pur ancora giovane, negli ultimi anni è diventato un pilastro della difesa dell’Inter. Dimostrandosi un fattore fondamentale in entrambe le fasi. In questo inizio di stagione però ha avuto molte difficoltà. Più che mai in maglia nerazzurra. Alti e bassi, passaggi a vuoto di rendimento, errori, assenze. Tutto legato a una mancanza di condizione fisica. Evidente e mai del tutto superata. Per questo il nuovo ritiro può essere un nuovo punto di partenza.

CAMBIAMENTO CERCASI – Per crescere nel 2023 Bastoni ha bisogno in primo luogo di ritrovarsi fisicamente. La base indispensabile per avere il giusto dinamismo sulla sinistra è una condizione diversa e migliore. Per marcare gli avversari. E avere anche la lucidità per gestire la mole di palloni che uno come lui si trova a giocare. Per il difensore il ritiro a Malta è un primo passo. Che potenzialmente può rivelarsi fondamentale per tutta l’Inter.