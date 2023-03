Bastoni e Gosens inaugurano la staffetta mancina in Inter-Lecce

Alessandro Bastoni e Robin Gosens sono i padroni indiscussi della fascia sinistra in Inter-Lecce. Invertendosi persino i ruoli a gara in corso.

NUOVE CARATTERISTICHE – Inter-Lecce vede ancora Alessandro Bastoni e Robin Gosens protagonisti sulla corsia sinistra. Una coppia piuttosto inedita, considerando l’egemonia di Federico Dimarco finora. Ma una coppia che riesce comunque a integrarsi, per certi versi quasi meglio di quella tutta italiana. Tanto da mettere in piedi, nel corso della vittoria di ieri, una curiosa staffetta.

CAVALLI IN PIÙ – A differenziare la coppia Bastoni-Gosens da quella che vede Dimarco esterno a centrocampo sono le caratteristiche del laterale tedesco. Rispetto al numero 32, Gosens ha una capacità innata di creare superiorità, come abbiamo già visto. E questo agevola ancor di più Bastoni nella specialità della casa. Ossia salire fino alla posizione di mezzala, come si vede dalla sua heatmap presa da Sofascore:

Tuttavia, la sinergia tra numero 95 e numero 8 non si completa solo in questo modo. Bensì attraverso una vera e propria inversione dei ruoli. Soprattutto nel secondo tempo di Inter-Lecce, si è visto un curioso cambio tra i due. Con Gosens a prendere il posto di terzino sinistro. E Bastoni a salire come vera e propria ala offensiva. Portando la qualità del suo calcio a servizio dell’attacco. Uno spunto tattico interessante, assolutamente da ripetere per togliere riferimenti agli avversari e forzare il disequilibrio, per favorire gli inserimenti.