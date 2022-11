Bastoni e Dimarco, la coppia dell’Inter sulla sinistra anche in Albania-Italia

Albania-Italia ha visto Mancini schierare sulla sinistra Bastoni e Dimarco. Come si è disimpegnato il blocco Inter in questa amichevole?

BLOCCO INTER A SINISTRA – Mancini nell’amichevole tra Albania e Italia ha deciso di fare qualche prova con la sua selezione. Nel nuovo 3-4-3 testato in questa gara ha deciso di affidarsi sulla fascia sinistra al blocco Inter. Come visto anche nelle ultime partite ufficiali, ma schierando Bastoni e non Acerbi in difesa. Con Dimarco confermatissimo come esterno a tutta fascia davanti a lui. Come sono andati i nerazzurri? Generalmente bene.

DIFENSORE DI QUALITÀ – La novità, in un certo senso, è stato Bastoni. Il difensore infatti se ormai da anni è un titolare fisso in maglia Inter non ha vissuto la stessa parabola con l’Italia. Lo spazio in azzurro è sempre stato limitato. In questa amichevole Mancini lo ha testato come titolare. Ottenendo una buona risposta. Sulla sinistra Bastoni si è confermato elemento prezioso per una squadra che punta a controllare la manovra. I suoi tocchi sono 86, con 72 passaggi realizzati all’81% e anche 9 palle lunghe. Una chiave del gioco, come confermato anche da Reja, allenatore dell’Albania. Anche se rispetto ai giorni migliori è salito meno in fascia, lasciando spazio agli elementi più offensivi del 3-4-3. Tra cui il suo compagno in maglia Inter.

CONFERMA – Dimarco ormai non fa più notizia. Da fine settembre si è preso il posto di esterno sinistro sia con l’Italia che con l’Inter. Senza uscire più dal campo. La sfida con l’Albania è stata l’ennesima conferma. Il mancino scuola Inter ha messo insieme 71 tocchi, con 43 passaggi realizzati al 72%, 6 cross, 4 palle lunghe, un tiro in porta e un passaggio chiave. La “solita” prestazione qualitativa, sottlineata anche da Mancini,che conferma la sua capacità di gestire la fascia con personalità.