Bastoni e Calhanoglu fondamentali per l’Inter! Marotta criptico sui rinnovi

Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu hanno il contratto in scadenza a giugno del 2024. Entrambi sono fondamentali per l’Inter, ma Marotta è stato criptico sul capitolo rinnovi

RINNOVI – L’Inter è già al lavoro sulla questione rinnovi. Oltre alle questioni urgenti, da definire entro giugno (De Vrij, Gagliardini, D’Ambrosio, Dzeko) il club guarda anche a giugno 2024, mese in cui scadrà il contratto di due pilastri dell’undici nerazzurro: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Entrambi, per motivi diversi, sono fondamentali nello scacchiere tattico nerazzurro, con il turco che, specie in questa stagione, ha dimostrato di poter essere efficace in più ruoli e, soprattutto, di poter essere un “rimpiazzo” di qualità di Brozovic. Sulla questione si è espresso, nella giornata di ieri, anche Marotta: l’AD nerazzurro ha dato una risposta criptica, lasciando aperte tutte le porte. È chiaro però che, dopo la vicenda Skriniar, l’Inter non possa permettersi di perdere altri pezzi da 90 a parametro zero.

IMPRESSIONE – L’impressione è che sulla questione rinnovi pesi, inevitabilmente, il piazzamento finale di questo campionato. Centrare l’obiettivo minimo di un posto alla prossima Champions League garantirebbe alla società un discreto margine di manovra, oltre all’appeal di disputare la massima competizione europea. Uno scivolamento in Europa League, o peggio, potrebbe portare a decisioni drastiche. È più che mai fondamentale, quindi, riprendere al più presto la marcia in campionato.