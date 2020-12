Bastoni col Borussia Monchengladbach “esagera”: una cosa da migliorare

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni continua a dimostrarsi una certezza della difesa dell’Inter. E lo si è visto anche ieri sera col Borussia Monchengladbach, dove tuttavia il numero 95 mostra un aspetto da migliorare.

GESTIONE – Alessandro Bastoni non è più una sorpresa, nonostante la giovane età. A 21 anni si è conquistato un posto da titolare nella difesa dell’Inter, ed è in rampa di lancio anche in Nazionale. Tra le migliori caratteristiche del classe 1999 ci sono sicuramente la capacità di gestione della palla, e anche la pulizia in fase di impostazione. Tuttavia, ieri sera contro il Borussia Monchengladbach ha dimostrato come debba ancora migliorare nel primo aspetto. Lo si è visto in due momenti. Il primo al 46′, pochi secondi prima dell’intervallo, quando sbaglia un’uscita palla a terra vicino all’area, favorendo il recupero dei tedeschi (che trovano il momentaneo 1-1). Il secondo in pieno recupero, stavolta della ripresa, quando tiene a lungo palla attirando su di sé numerosi avversari prima di subire fallo e perdere secondi preziosi. Nel primo caso, allontanare la palla con foga dalla difesa avrebbe sacrificato la risalita dell’Inter, ma anche vanificato il pressing tedesco. Nel secondo caso, invece, il possesso dura troppo a lungo, rischiando di tramutarsi in una palla persa. Ma è certo che ad Antonio Conte non siano sfuggiti questi due momenti, sui quali lavorerà nelle prossime settimane.