Bastoni, che succede? Col Bayern Monaco altra prestazione rivedibile

Alessandro Bastoni è apparso in netta difficoltà in questo inizio di stagione. Il difensore nerazzurro non è efficace né in marcatura né in proiezione offensiva. Qual è il problema?

PROBLEMA – Alessandro Bastoni sta vivendo un inizio di stagione complicato. Il difensore, contro il Bayern Monaco, ha fornito l’ennesima prestazione sottotono: la velocità e la fisicità degli attaccanti dei bavaresi lo hanno messa in seria difficoltà, con il numero 95 nerazzurro che è apparso spesso in ritardo in chiusura. Non è la prima volta che Bastoni palesa simili difficoltà: anche nel Derby, in occasione dei gol di Giroud e di Leao, reattività e piazzamento del difensore non sono state delle migliori. Che succede, quindi? Probabilmente due aspetti influiscono sul calo di rendimento del difensore.

CALO – Un primo aspetto è legato alla condizione fisica, forse non ancora ottimale. Una stagione così particolare è stata preparata in modo “anomalo” dai preparatori atletici e qualche calciatore, come Bastoni, può ancora avere delle scorie rimaste dal ritiro pre-campionato. Un altro fattore, da non sottovalutare, è la tranquillità mentale: Bastoni, come altri della rosa nell’Inter, sono stati per tutta l’estate al centro di rumors di mercato, alimentati dalla difficile situazione societaria dell’Inter. Un aspetto che certamente ha minato la tranquillità mentale del calciatore, oltre che, forse, nella fiducia nel progetto. Ma il talento non è in discussione: ci si aspetta un ritorno sui livelli abituali in tempi brevi. L’Inter ha bisogno del vero Bastoni.