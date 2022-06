Bastoni ceduto? Per Inzaghi arriverebbe un altro arduo compito

Corrono sempre più forti le voci di una possibile cessione di Alessandro Bastoni al Tottenham di Antonio Conte. Voci alimentate anche dalle parole del suo procuratore, Tullio Tinti (vedi articolo). Quel che è certo è che un suo addio porterebbe Inzaghi ad avere un altro duro compito.

CAMBIO TOTALE – Senza Ivan Perisic e in caso di cessione di Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi si ritroverebbe ad affrontare un cambio totale. A sinistra, infatti, perderebbe di fatto la corsia titolare dell’ultima stagione (e già rodata nella seconda stagione di Antonio Conte all’Inter). Ritrovandosi a dover modificare totalmente il modo di gestire proprio quella zona di campo. Un po’ come successo la scorsa stagione dopo la partenza di Romelu Lukaku, quando il tecnico si ritrovò a dover riorganizzare totalmente l’attacco della squadra. Naturalmente la speranza è che Alessandro Bastoni, alla fine, resti a Milano. Ma è anche necessario che Inzaghi inizi a pensare alle migliori alternative per il suo gioco.