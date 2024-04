Bastoni braccio armato dell’Inter di Inzaghi: spicca in una top5

Alessandro Bastoni è da anni uno dei migliori difensori della Serie A. E con l’assist per l’1-0 di Inter-Empoli – il terzo consecutivo in questa stagione – si conferma tra i migliori in un dato.

BUONE ABITUDINI – Alessandro Bastoni non si ferma più. E i compagni dell’Inter ringraziano sentitamente. A partire da Federico Dimarco, l’ultimo in ordine a beneficiare di un assist del numero 95. Che contro l’Empoli arriva a 3 assist consecutivi in questa Serie A (qui si possono rivedere tutti). Confermandosi un fattore più che decisivo nell’Inter di Simone Inzaghi. Tanto che definirlo solo un difensore appare quantomeno riduttivo.

LUNGHE LEVE – Bastoni è il primo regista dell’Inter di Inzaghi, il primo creatore di gioco. Colui che solitamente innesca la manovra nerazzurra, grazie alla laurea da trequartista del suo piede sinistro. Ma non è il classico giocatore che si limita a lanciare in avanti dalle retrovie. Per comprenderlo basta guardare alla classifica dei migliori difensori della Serie A 2023/24 che, giocando le stesse partite di Bastoni (23), sono più precisi nei lanci in avanti (la fonte della tabella è FootData):

Bastoni è “solo” quarto in questa classifica, che raccoglie i dati misurati sulla media dei 90 minuti. Tuttavia questa metrica ha una valenza solo quantitativa. E la superiorità del numero 95 dell’Inter si staglia guardando all’aspetto qualitativo. Perché Amir Rrahmani e Bremer hanno sì 2 gol a testa, che arrivano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Mentre Bastoni ha un gol (quello che chiude i conti in casa della Roma) e ben 3 assist, quelli sopra menzionati. Pertanto nessun difensore centrale ha un contributo offensivo così decisivo come quello di Bastoni. Che sotto la guida di Inzaghi sta migliorando sempre di più, aumentando il suo valore (non solo economico).