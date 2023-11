Bastoni, assenza che pesa nell’Inter. Inzaghi studia più mosse

Alessandro Bastoni, a pochi giorni dal derby d’Italia contro la Juventus, è pronto a godersi i suoi compagni dal divano. Ma il motivo è uno stop fisico: l’Inter e Simone Inzaghi sperano in una ripresa lampo.

STOP – L’Inter e Simone Inzaghi negli scorsi giorni hanno salutato Alessandro Bastoni che resterà fuori dai convocati nella delicata sfida al vertice contro la Juventus. Il difensore azzurro, rientrato da Coverciano, sarà assente nelle prossime due partite dell’Inter e si spera possa rientrare a inizio dicembre per il match contro i campioni d’Italia. Per Inzaghi infatti, l’assenza di Alessandro Bastoni peserà un sacco. Ancor di più di quella di Pavard che arriva in un momento delicatissimo e con tre big match nel giro di sette giorni. Con il francese che sarà assente per un altro po’ di tempo, l’assenza di Bastoni è capitata pochi giorni prima della sfida contro i bianconeri. Questa rischia di essere ancor di più pericolosa visto il sovraccarico di lavoro che la difesa dell’Inter dovrà subirsi con l’assenza di due pedine fondamentali. Inzaghi allora si prepara a sistemare il tutto.

SOSTITUZIONE – Con l’assenza di Bastoni, Inzaghi sta pensando a una probabile formazione che possa gestire l’attacco della Juventus. Le idee son poche, con le scelte che sembrano quasi obbligate per il tecnico piacentino nella retroguardia a difesa di Sommer. Darmian a destra, De Vrij al centro e Acerbi sulla sinistra. Il tecnico dell’Inter nel frattempo, pensa anche al turnover da attuare in settimana nella sfida contro il Benfica in Champions League. Per permettere un recupero fisico del trio difensivo, può crescere l’occasione di vedere anche Bisseck in difesa con uno tra Darmian e Acerbi che potrebbe riposare visto poi la delicata sfida contro il Napoli di domenica 3 dicembre.