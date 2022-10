Bastoni ancora out per Acerbi, possibile cambio di gerarchie in casa Inter

L’Inter tra poche ore scenderà in campo contro la Fiorentina in cerca della terza vittoria consecutiva in campionato (vedi articolo). Tra i titolari spicca però ancora l’assenza di Alessandro Bastoni che per la seconda partita di fila dovrebbe lasciare spazio a Francesco Acerbi. Scelta definitiva o figlia del momento no del giovane difensore della nazionale Italiana?

CAMBIO NELLE GERARCHIE − Questa sera l’Inter affronterà la Fiorentina con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e confermare quanto di buono fatto nelle ultime due settimane. Tre le possibili scelte di Inzaghi spicca ancora una volta il nome di Francesco Acerbi tra i tre titolari della linea difensiva. L’ex Lazio si appresta a giocare la seconda partita consecutiva al posto di un Alessandro Bastoni non ancora al meglio della condizione. Proprio questo inizio di stagione al di sotto delle aspettative del 95 nerazzurro, sembra aver sancito un cambio nelle gerarchie di Inzaghi.

Bastoni, prestazioni non al massimo delle sue potenzialità: Acerbi una garanzia finora

ESPERIENZA E SOLIDITÀ − Tra i motivi della probabile esclusione di oggi di Bastoni, vi è sicuramente una condizione fisica non ottimale. Bisogna però anche tenere conto delle prestazioni non esaltanti espresse fin qui dal giovane difensore italiano, che hanno sicuramente influito sulle scelte di Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio sembra aver infatti momentaneamente scelto di puntare su Acerbi, che fino ad ora si è sempre dimostrato all’altezza della situazione. Il 15 nerazzurro gode inoltre di un ottimo momento di forma e rispetto all’attuale Bastoni garantisce grande solidità difensiva oltre che, per ragioni anagrafiche, una maggiore esperienza. Sicuramente Bastoni tornerà in forma e si guadagnerà nuovamente la titolarità, ma al momento Acerbi merita di giocare per quanto ha dimostrato sul campo.