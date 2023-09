Bastoni anche in Macedonia del Nord-Italia prende in mano il gioco

Bastoni anche con la maglia dell’Italia ha messo in mostra le sue doti nell’impostazione del gioco. Con la Macedonia del Nord è stato di fatto il primo regista della squadra.

TITOLARE NELLA LINEA A QUATTRO – La partita dell’Italia con la Macedonia del Nord ha messo in mostra vizi e virtù della selezione di Spalletti, ben riassunti nel deludente 1-1 finale. Il ct ha scelto di affidare a Bastoni il ruolo di centrale di sinistra della sua difesa a quattro. Il che è già una notizia visto che il difensore dell’Inter ha sempre avuto difficoltà a trovare spazio in azzurro. E la sua prestazione ha confermato le sue doti in impostazione.

PROVA DI PERSONALITÀ – Bastoni in maglia Inter ha abituato a impressionare per la sua partecipazione al gioco. Ma nella difesa a quattro i compiti sono diversi. E anche il contesto poteva in qualche modo inibirlo, visto il suo status in azzurro. Invece il centrale ha preso in mano la manovra, mettendo in mostra le sue qualità anche in un contesto diverso, con compagni e compiti diversi. Mostrando quindi, in primo luogo, personalità.

PRIMO REGISTA – Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Bastoni anche da centrale si è occupato dell’impostazione. Praticamente da centrocampista aggiunto. Ha messo insieme 104 tocchi, primo della partita, con 99 passaggi realizzati al 93%. Al suo attivo anche 7 lanci lunghi. Di fatto, il primo regista della squadra.