Bastoni, al Camp Nou serve prova di maturità. Prestazioni in crescita

Alessandro Bastoni sarà in campo questa sera in Barcellona-Inter. Il difensore è reduce da due ottime prestazioni: dovrà confermarsi in un match fondamentale per i nerazzurri

CRESCITA – Alessandro Bastoni, dopo un inizio di stagione stentato, sembra aver ingranato la marcia giusta. Contro il Barcellona a San Siro, e contro il Sassuolo (al netto dell’errore sul gol di Frattesi), le prestazioni del numero 95 dell’Inter sono state ottime, in totale controtendenza rispetto alle prime uscite stagionali. È proprio nella gara d’andata contro i blaugrana che il difensore nerazzurro ha cambiato completamente passo: contro un cliente difficile come Dembele, Bastoni si è districato bene, annullando di fatto le scorribande del funambolo francese sulla corsia esterna. Questa sera, al Camp Nou, servirà una prestazione al livello, se non migliore, di quella offerta a San Siro.

CONCENTRAZIONE – In un clima rovente come quello atteso in Catalogna, sarà importante mantenere la concentrazione giusta, evitando di farsi influenzare dal pubblico e dalla tensione montata dal club blaugrana negli ultimi giorni. Per Bastoni, così come per i compagni, si tratta di un’ennesima prova di maturità: la squadra dovrà dimostrare che il periodo difficile è ormai alle spalle. Le speranze di passaggio del turno dell’Inter passano dalla sfida di questa sera.