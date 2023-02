Bastoni aiuto regista in Inter-Porto: gestisce una mole di gioco industriale

Alessandro Bastoni è tra i migliori in campo in Inter-Porto (1-0), supportando bene la manovra nerazzurra. E sfiorando anche il primo gol in Champions League della sua carriera.

SOLITA QUALITÀ – Altra ottima prestazione da parte di Alessandro Bastoni, uno dei migliori in Inter-Porto (qui la sua pagella). Il numero 95 assorbe benissimo i compiti di costruzione e supporto alla manovra. Senza rischiare praticamente nulla dietro. E sovrastando quasi il compagno di fascia Federico Dimarco. Finendo la gara come uno dei giocatori più coinvolti nel gioco dell’Inter.

ONNIPRESENTE – In Inter-Porto Bastoni è il giocatore dell’Inter che tocca più palloni, 92 in tutto. Quasi dieci in più del secondo (il primo regista Hakan Calhanoglu). E almeno 30 in più di qualsiasi altro compagno. E non sono mai palloni banali quelli gestiti da Bastoni. Che finalizza 62 passaggi su 71, con una precisione dell’87%. Controllando tutto l’out di sinistra dell’Inter, come si vede dalla mappa dei suoi tocchi (presa da WhoScored.com):

La manovra dell’Inter parte spesso e volentieri dai suoi piedi, essendo il difensore che tocca più palloni. E Bastoni dimostra ancora una volta di essere un giocatore quasi unico nella rosa di Simone Inzaghi. Per le sue proprietà di calcio e per la sua visione di gioco da regista arretrato. Con cui prova più di qualche volta a sbilanciare il gioco dall’altra parte del campo. Realizzando anche 80 passaggi chiave (anche qui, il valore più alto tra i nerazzurri). Tuttavia Inter-Porto per lui si chiude con un sorriso leggermente incompleto. Perché sul tabellino della gara poteva esserci anche il suo nome. Se solo Diogo Costa non avesse compiuto un autentico miracolo sul colpo di testa del 95 a fine primo tempo. Ma poco importa, ieri contava solo vincere e Bastoni ha contribuito in modo fondamentale.