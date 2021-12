Barella, vacanze natalizie prolungate: testa a Bologna per riprendersi l’Inter

Barella ha terminato anzitempo il suo 2021 con più bassi che alti, ma nel complesso l’anno solare che l’ha visto prima campione d’Italia con l’Inter e poi d’Europa con la Nazionale è strapositivo. Lo stop invernale sarà utile per rigenerarsi completamente in vista del complicato avvio di 2022 nerazzurro, in cui dovrà essere obbligatoriamente tra i protagonisti

NUOVO ANNO – Inter-Torino di mercoledì la seguirà dalla tribuna. Poi tornerà in campo a Bologna, dove l’Inter sarà di scena nel giorno dell’Epifania. Il debutto nerazzurro nel 2022 dovrà segnare un nuovo inizio anche per Nicolò Barella, che è il primo calciatore di Simone Inzaghi “costretto” alle vacanze natalizie anticipate. L’ammonizione rimediata a Salerno da diffidato farà scattare la squalifica che lo renderà indisponibile per l’ultima giornata del girone di andata della Serie A, nonché ultima partita dell’anno 2021. Pochi dubbi su chi sarà il sostituto (vedi focus), sebbene Inzaghi possa sempre stravolgere tutto. Il bimestre gennaio-febbraio sarà particolarmente caldo per Barella, a cui è (ri)chiesto il salto di qualità. Già certo della squalifica contro il Liverpool in Champions League, il classe ’97 nerazzurro non potrà deludere le aspettative in Italia. Le vacanze invernali prolungate saranno utili per rigenerarsi, fisicamente e mentalmente.