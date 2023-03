Barella unico punto fermo del centrocampo: il 23 non riposa mai

Con il rientro di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi ha potenzialmente 4 centrocampisti titolari per soli 3 posti. L’unico che appare al momento insostituibile è Nicolò Barella

ROTAZIONI PER INZAGHI – Marcelo Brozovic è da poco rientrato a disposizione di Simone Inzaghi. Il croato non ha ancora ripreso il suo posto da titolare, soprattutto perché sia Calhanoglu che Mkhitaryan stanno mantenendo un rendimento elevato e costante. Questi tre giocatori potrebbero ruotare, affinché tutti possano godere di riposo e tirare il fiato. Questo discorso non sembra però valere per Nicolò Barella, che quest’anno non è stato schierato tra i titolari solo in due occasioni.

NIENTE RIPOSO – Il numero 23 si è accomodato in panchina per l’ultima volta nel mese di gennaio. Per la precisione, la partita nella quale il classe ’97 entrò solo nella ripresa fu quella contro l’Hellas Verona del 14 gennaio. In quell’occasione, a prendere il posto dell’ex Cagliari fu Roberto Gagliardini. Dopo quel match, l’Inter ha disputato 9 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League, e il numero 23 ha sempre giocato. E data l’importanza dei prossimi impegni – stasera lo Spezia, martedi il Porto – Barella non avrà probabilmente occasione di tirare il fiato. Inzaghi punta tantissimo su di lui, essendo l’unico centrocampista nerazzurro a garantire dinamismo e corsa costante.