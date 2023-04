Barella, tutto fumo niente arrosto. Tante parole in campo, pochi fatti

Nicolò Barella è stato uno dei peggiori in campo della partita dell’Inter contro la Fiorentina. Non conta il palo preso nel secondo tempo con un tiro al volo, sono da sottolineare l’atteggiamento e i continui errori palla al piede.

ATTEGGIAMENTO – Nicolò Barella non è forse il centrocampista che si pensava fosse. L’involuzione del calciatore dell’Inter dal post-Mondiale è netta e non accenna ad avere una fine. Anche con la Fiorentina il numero 23 è stato uno dei peggiori in campo, risultando addirittura irritante nell’atteggiamento e negli errori commessi. Solo l’80.4% di precisione nei passaggi per un centrocampista dalle sue doti, un tiro in porta finito sul palo che è stato il suo unico sussulto nel buio più totale. Il contributo di Barella è estemporaneo, mai costante e non è al livello visto nelle precedenti stagioni. Le critiche ai compagni sono un problema, ma non l’unico di un giocatore che non sta migliorando. Le parole sono sempre tante, i fatti ormai pochi: dove sono le risposte sul campo?