Barella torna al suo posto in Bologna-Inter: serve la sua qualità al meglio

Bologna-Inter vedrà il ritorno tra i titolari di Barella. Il centrocampista è chiamato a mettere in campo quantità e qualità dopo il “riposo” nella sfida col Torino.

RIENTRO DALLE VACANZE – Barella ha potuto finalmente riposare. La squalifica col Torino e le vacanze invernali hanno concesso al centrocampista un inusuale periodo di tregua, senza alcuna partita. Uno stop che secondo molti al centrocampista serviva già da qualche mese. Ma col Bologna si ricomincia. E il numero 23 è pronto a riprendersi il suo spazio.

FINALMENTE RIPOSO – Barella è uno abituato a ritmi alti. Anche altissimi. A giocare titolare sempre, con la sua inesauribile carica di energia. Sempre lì, lì nel mezzo come diceva una vecchia canzone. Col Bologna è pronto a sfogare tutte le forze che ha potuto ricaricare. Insomma è legittimo aspettarsi molto da un giocatore delle sue qualità. E Inzaghi ha un motivo in più per puntarci forte.

PASSO IN AVANTI – Col Bologna infatti la squalifica di Calhanoglu apre una necessità di trovare qualità altrove. Il turco ormai da mesi è un elemento fondamentale nel gioco, in particolare per i suoi spunti. La sua assenza non è banale. E chiama proprio Barella a dare il meglio. Il sardo non è solo un elemento di quantità e corsa. Ha dribbling, visione e inserimento. Non a caso è il miglior assist man del campionato. Da riposato Inzaghi chiederà a lui qualche scintilla extra per innescare le giocate offensive.