Barella è il solito motore instancabile in Bayern Monaco-Inter

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Bayern Monaco-Inter (1-2), andata dei quarti di finale di Champions League. Il vice-capitano nerazzurro offre una prova che certifica il suo status nella top3 europea del ruolo.

PARTITA DA LEADER – L’Inter era chiamata a una prova di forza in casa del Bayern Monaco. Per cancellare l’ultima (brutta) mezz’ora di Parma, e per consolidare lo status europeo acquisito nella fase campionato di questa Champions League. E per riuscirci era necessaria una prestazione eccellente da parte dei suoi leader in campo. Tra cui Nicolò Barella, che può serenamente condividere il premio di MVP con Alessandro Bastoni. Il vice-capitano nerazzurro è stato l’anima elettrica dell’Inter, e i numeri della sua partita lo confermano.

DOPPIA FASE – La partita di Barella contro il Bayern Monaco è un perfetto connubio di attenzione e applicazione. In cui il numero 23 è stato fondamentale in entrambe le fasi del gioco, come si può vedere dalla mappa dei suoi tocchi (59 in totale) proveniente da Whoscored:

Barella contribuisce a reggere la diga per contenere le avanzate bavaresi, come si vede nell’immagine (metà campo di destra). Ma è anche il solito fattore determinante in fase di possesso. Dove capitalizza praticamente ogni pallone che gli capita tra i piedi: 45 passaggi riusciti su 49, per una precisione del 92%. E il suo apporto in costruzione si vede soprattutto nella metà campo offensiva, sebbene tocchi “solo” 19 palloni. Che sono tuttavia quasi sempre decisivi per mettere i compagni davanti alla porta. In tal senso l’highlight della sua partita è il triangolo che disegna con Lautaro Martinez all’88’, da cui poi proprio Barella apre la discesa di Carlos Augusto prima del tap in di Davide Frattesi. Un’azione che rappresenta alla perfezione l’importanza del numero 23 nello sviluppo della manovra dell’Inter. E che pone la ciliegina sulla torta di una prestazione di eccellenza europea.