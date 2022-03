Barella, serve tornare ad incidere e dimenticare il Genoa

E’ il giorno del derby di andata tra Milan e Inter. Stasera infatti alle 21 si aprono le semifinali di Coppa Italia con il match tra rossoneri e nerazzurri che è tutto da gustare. Nicolò Barella, sottotono contro il Genoa, deve tornare a incidere.

DATI – L’Inter è pronta ad affrontare il Milan questa sera. La ‘trasferta’ contro i rossoneri può essere un trampolino di lancio per il finale di stagione. I nerazzurri avranno Nicolò Barella in campo con il 23 nerazzurro che deve ritornare a brillare. Il centrocampista non lascia il segno dal 22 gennaio quando segnò contro il Venezia ma Barella, quest’anno, ha sempre fatto bene anche dal punto di vista degli assist. L’ultimo servizio a un compagno risale al 12 dicembre, doppio assist contro il Cagliari. Contro il Milan Barella deve mettere da parte la voglia di risolvere la partita da solo e affidarsi alle sue qualità per rifornire anche gli attaccanti. Contro il Genoa è tornato ad allargarsi a destra per provare il cross. Una carta che contro i rossoneri deve tornare ad essere usata.