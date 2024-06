Barella sempre più leader: anche per Spalletti è irrinunciabile

Barella in questi Europei sta mostrando un nuovo passo nella sua crescita. Nell’Italia di Spalletti il centrocampista è un irrinunciabile, con un ruolo da leader in campo.

DALL’INTER ALL’ITALIA – Barella ormai da anni è un titolarissimo dell’Inter. Conte prima e Inzaghi poi si sono privati solo in casi eccezionali del centrocampista, e solo per farlo rifiatare perché nemmeno una dinamo come lui può giocare davvero sempre con l’intensità che mette in campo. Questa centralità tecnica è stata traslata anche in azzurro, dove l’ex Cagliari ci ha messo poco a conquistarsi il posto già con Mancini. Ma in questo Europeo, con Spalletti, il tutto sta assumendo una dimensione persino superiore. Che restituisce un Barella sempre più leader.

RUOLO CENTRALE – La prima partita di Euro 2024 con l’Albania ha fatto capire quanto Barella sia centrale in questa squadra. Se prima, con Mancini, rappresentava un’aggiunta necessaria per completare il lavoro di Verratti e Jorginho a centrocampo, ora il cuore di quel lavoro è lui in prima persona. Una crescita tecnica evidente, e determinante. Che porta Spalletti a plasmare la tattica della squadra tenendo sempre lui al centro.

LEADER IN CAMPO – Per la partita con la Spagna il ct sta valutando dei cambi di formazione. Con probabilmente in testa uno spartito tattico diverso. Senza però rinunciare al vero leader della mediana. Barella potrà variare i suoi compiti, ma non sarà certamente escluso. E troverà il modo di rendersi utile, adattandosi a compiti e compagni. Da vero leader.