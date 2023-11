Barella, salto di qualità con l’Italia! Segnale confortante nel momento più delicato

È un Barella diverso quello visto nelle ultime partite con l’Inter e nell’ultima sfida con l’Italia. Assist, belle giocate e lampi di genio: c’è tutto questo nella crescita del centrocampista azzurro nel momento più delicato per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

FIDUCIA RITROVATA – Nicolò Barella, dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato, in questo periodo sembrerebbe essere tornato incisivo in questa stagione. Creatività e belle giocate, c’è tutto questo e molto altro nella prestazione del centrocampista schierato titolare contro la Macedonia del Nord. Suoi gli assist in occasione del primo gol di Federico Chiesa e all’81’ per Giacomo Raspadori. Colpi di tacco e lampi di genio, come il filtrante preciso per Gianluca Scamacca che a pochi passi dalla porta spreca l’occasione. Un Barella diverso quello visto nelle ultime partite contro Roma, Frosinone e Italia adesso. Una crescita essenziale per l’Inter di Simone Inzaghi, a cui mancano sicuramente anche i suoi gol e chissà non possano arrivare proprio nel periodo più delicato e importante della stagione con ben nove partite importantissime da qui fino alla fine del 2023, di queste tre trasferte complicate contro Juventus (alla ripresa del campionato), Napoli e Lazio.