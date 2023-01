Barella sale sui pedali in Inter-Napoli: eccezione da trasformare in regola

Nicolò Barella è uno dei migliori in campo di Inter-Napoli (1-0). Una prova estremamente positiva del numero 23, che sale in cattedra e domina il gioco.

MIGLIORE IN CAMPO – Non fosse per Edin Dzeko, la copertina di Inter-Napoli sarebbe tutta per Nicolò Barella. Il centrocampista è indubbiamente uno dei migliori in campo tra i nerazzurri, dominando il gioco e la manovra. E facendolo con grande lucidità e applicazione, senza lasciarsi prendere dalla foga. Anche quando cede alla voglia di spettacolo, come nel tacco girante con cui mette Romelu Lukaku davanti alla porta, alla fine del primo tempo. Un tocco tanto bello quanto lezioso, che però si rivela funzionale e non fine a se stesso. La prestazione di ieri di Barella è la summa di cosa può fare il 23 dell’Inter, e quanto può incidere sulle partite.

FULCRO DEL GIOCO – Con 58 tocchi, Barella è il nerazzurro con più palloni giocati in Inter-Napoli. Anche più di Hakan Calhanoglu (53) e Alessandro Bastoni (54), i veri registi dell’undici di Simone Inzaghi. E non si limita a giocare palloni sulla zona di sua competenza, ossia la catena di destra del campo. Qui sotto vediamo la mappa dei tocchi di Barella ieri sera, presa da WhoScored:

La partita di Barella è quella di un autentico tuttocampista. E non lo scopriamo certo ieri. Il 23 dell’Inter è un centrocampista completo, totale. Bravissimo tanto nell’interdizione (8 recuperi ieri sera), quanto nella costruzione della manovra. È infatti il nerazzurro con più passaggi in avanti (18), a cui aggiunge anche un’occasione da gol, purtroppo vanificata. Ieri sera Barella ha giocato una partita quasi perfetta. Ma l’aspetto migliore è che è perfettamente in grado di servire prestazioni così in ogni gara. Serve “solo” prenderne consapevolezza, e trasformare l’eccezione in una regola.