Barella sale in cattedra: in Inter-Monza riempie il vuoto di potere

Nicolò Barella guida il centrocampo in Inter-Monza (2-0), raccogliendo l’eredità dell’amico Brozovic. Una prima prova in crescendo per il vice-capitano nerazzurro.

RUGGINE DA TOGLIERE – Nicolò Barella approccia Inter-Monza, prima di campionato, com’è lecito attendersi. Ossia con i muscoli ancora in fase di scioglimento, gambe che girano poco e qualche imprecisione. Tuttavia il vice-capitano nerazzurro si scrolla presto di dosso le titubanze, e presto assume la guida del centrocampo. Viene da chiedersi se lo faccia consapevolmente, su precisa richiesta di Simone Inzaghi, o come conseguenza inconscia per il posizionamento dei due compagni.

TRIANGOLO APERTO – Per lunghi tratti di gara, Inter-Monza vede un vuoto nella mediana nerazzurra, in fase di costruzione. Con Hakan Calhanoglu che si abbassa imitando l’ex compagno Marcelo Brozovic. E Henrikh Mkhitaryan che si allarga ancor di più a sinistra per aprire le maglie avversarie. E Nicolò Barella che rimane invece sul centro-destra, pronto a fluidificare la catena di destra. Prendendosi però il proscenio in un modo del tutto inusuale.

FULCRO DI GIOCO – Al termine della vittoria sul Monza, Barella è il giocatore dell’Inter con più palloni toccati. Per la precisione, 86 secondo il report della Lega Serie A. Ed è di conseguenza il nerazzurro che realizza più passaggi (67), sebbene con ancora qualche errore di troppo (“solo” 87% di precisione). 26 di questi passaggi arrivano tuttavia nella trequarti avversaria. Dando ancor più l’idea di come Barella sia il nerazzurro più attivo nel dare maggior incisione alla manovra dell’Inter, che parte quasi sempre dai piedi di Alessandro Bastoni. Il difensore innesca, e il centrocampista accelera, aiutando i nerazzurri a convertire. Un ruolo per certi versi “inedito” per Barella, che mai aveva guidato le classifiche di gioco. E che potrebbe aprire un nuovo percorso di crescita per lui.