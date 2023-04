Barella ritrovato, l’uomo in più dell’Inter a centrocampo: priorità!

L’Inter per il secondo anno consecutivo raggiunge la finale di Coppa Italia. I nerazzurri con due ottime prestazioni tra andata e ritorno sono riusciti a scavalcare l’ostacolo più difficile battendo la Juventus. In particolare l’uomo in più nell’arco di Simone Inzaghi è stato Nicolò Barella che nelle ultime partite è finalmente tornato sui suoi livelli abituali.

DIFFICOLTÀ − Fino a poche settimane fa l’Inter sembrava essere in grande crisi di risultati e di gioco. La squadra faticava infatti a vincere in campionato contro squadre decisamente alla sua portata, ma nelle coppe dimostrava di poter batter chiunque. Uno dei simboli di questo bruttissimo periodo è stato sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista sembrava essere il lontano parente del giocatore ammirato nelle annate passate. Era in grande difficoltà dal punto di vista fisico. Sbagliava passaggi, scelte e palesava problemi nel pressare e rincorrere gli avversari, da sempre suo grande punto di forza.

FORMA RITROVATA − Nelle ultime partite però, qualcosa sembra essere finalmente cambiato. Barella è infatti ritornato sui suoi livelli abituali. In particolare nel doppio confronto con il Benfica e nella gara di ieri con la Juventus ha dato prova di essere uno dei leader tecnici di questa Inter. In Champions League ha siglato 2 gol di pregevole fattura dal punto di vista tecnico e fondamentali per il passaggio in semifinale. In Coppa Italia ha invece servito con un delizioso tocco d’esterno l’assist decisivo a Federico Dimarco. Ma il centrocampista è stato fondamentale anche nel recupero palla e nelle uscite dalla fase di pressing dell’avversario. In fase di non possesso era ovunque e sempre ben posizionato, mentre in possesso palla ha sempre dimostrato grande lucidità e visione di gioco. Un Barella così in questa fase della stagione può essere l’uomo in più di cui l’Inter ha bisogno.