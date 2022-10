Barella ritrovato, così l’Inter di Inzaghi può ripartire dopo i problemi iniziali

Barella si sta riprendendo il suo ruolo da protagonista nell’Inter. Dopo un inizio di stagione sottotono, nelle ultime uscite si è finalmente rivisto il centrocampista straripante delle scorse stagioni. E Inzaghi adesso può davvero contare sul suo apporto.

MANCANZA DI SERENITÀ – Tra i vari calciatori che fino ad ora avevano deluso per le prestazioni espresse in campo vi è sicuramente Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari, che nelle passate stagioni era sempre stato uno dei calciatori più amati e positivi dell’Inter – per impegno, corsa e determinazione – non era ancora riuscito a esprimersi ai suoi consueti livelli. Le ragioni potrebbero essere molteplici. Molte delle quali riguarderebbero una condizione mentale non completamente serena. Il numero 23 nerazzurro negli scorsi mesi aveva infatti vissuto una doppia cocente delusione. L’esclusione della Nazionale Italiana dai Mondiali di Qatar 2022, prima. E la sconfitta in campionato nel testa a testa con il Milan per la conquista dell’ultimi Scudetto, poi.

CONDIZIONE FISICA NON OTTIMALE – A influire poi sulle sue prestazioni in campo vi è da considerare anche il fattore relativo alla preparazione atletica. Nelle prime uscite, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi è spesso apparsa fuori condizione rispetto agli avversari, che in campo sembravano andare al doppio della velocità. Questo deficit, unito alla mancanza di lucidità, ha spesso portato Barella a compiere scelte sbagliate, a non riuscire a esprimere la sua solita intensità e il più delle volte a prendersela con i compagni sbracciando vistosamente. Atteggiamento questo che ha fatto piovere sul centrocampista azzurro una grande quantità di critiche.

La vittoria con il Barcellona e la rinascita di Barella

CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO – Dopo la sconfitta contro la Roma e la conseguente riunione di squadra, atta a ricompattare il gruppo, l’atteggiamento del gruppo è completamente cambiato. Questo cambiamento è stato sicuramente più visibile in Nicolò Barella, che già nella partita contro il Barcellona si è messo a servizio del gruppo lottando su ogni pallone. E incitando i compagni a dare di più, senza sbracciare e arrabbiarsi a ogni loro errore. Ciò ha avuto benefici anche sulle sue prestazioni, che nelle ultime uscite sono tornate a livelli altissimi. Basti pensare al gol bellissimo siglato al Camp Nou (vedi video) e poi riproposto anche in campionato contro la Salernitana.

RIPARTIRE DA BARELLA – Nelle partite successive alla vittoria contro il Barcellona, Barella è stato sempre tra i migliori in campo dell’Inter, dimostrando grande lucidità. E mettendosi a servizio della squadra in più di un’occasione. Per cercare di risalire la china in campionato Inzaghi dovrebbe prendere d’esempio Barella, facendo capire alla squadra che l’atteggiamento da avere in tutte le partite è quello che la mezzala italiana ha dimostrato nelle ultime uscite. Inoltre sia in fase di non possesso sia di finalizzazione l’Inter dovrebbe sfruttare di più la sua grande dinamicità nel recupero palla e la sua ottima scelta di inserimento come arma per portare le partite e la stagione sui binari giusti. L’Inter adesso deve ripartire dal ritrovato Barella.