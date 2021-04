Barella, riposo necessario: pronto a correre per lo sprint Scudetto

La partita saltata da Nicolò Barella contro il “suo” Cagliari è stata una manna dal cielo per il centrocampista nerazzurro. Un riposo necessario per recuperare le energie in vista dello sprint Scudetto, già dalla sfida contro il Napoli (vedi articolo).

IRRINUNCIABILE – Ventinove presenze in trenta partite. Questi i numeri impressionanti di Nicolò Barella, giocatore a cui Antonio Conte non ha mai rinunciato. O meglio, ci ha rinunciato soltanto nella sfida della scorsa domenica vinta per 1-0 contro il Cagliari. Ma per motivi di squalifica, dopo il cartellino giallo rimediato contro il Sassuolo che ne ha decretato lo stop forzato per un turno. Di queste ventinove presenze, ben diciotto Barella le ha giocate per tutti e novanta i minuti. Solo in quattro occasioni (contro il Benevento all’andata, contro il Genoa all’andata, contro il Parma all’andata e contro il Bologna all’andata) ha giocato meno di un’ora. In una parola: irrinunciabile.

ENERGIE RITROVATE – Nelle ultime uscite Barella era apparso meno brillante rispetto a una manciata di partite fa, nello specifico fino al derby vinto nettamente per 0-3 contro il Milan. Una stanchezza fisiologica, dovuta anche agli impegni in Nazionale. Perché anche per Roberto Mancini il centrocampista nerazzurro è una pedina fondamentale. Ecco perché una giornata di stop forzato è stata una manna dal cielo sia per il giocatore, sia per l’Inter stessa. Perché un Barella al 100% è assolutamente necessario nello sprint verso lo Scudetto. Mancano 8 partite, iniziando dalla gara di domenica sera contro il Napoli. Se c’è un momento in cui serve il miglior Barella è proprio questo.