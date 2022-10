Barella quasi irriconoscibile. Ma Inzaghi può permettersi di panchinarlo?

Nicolò Barella è quasi irriconoscibile in questo avvio di stagione con l’Inter, nonostante i 2 gol. Ma Simone Inzaghi può fare a meno di lui? Di sicuro, le alternative non mancano (più).

BRUTTO AVVIO – Guardando alle statistiche tradizionali, Nicolò Barella potrebbe figurare tra i migliori dell’Inter in questo inizio di stagione. Il numero 23 ha già firmato 2 gol, oltretutto entrambi i bellissimi. Il meraviglioso tiro al volo contro la Cremonese e la strepitosa punizione contro l’Udinese. E alle due reti si aggiungono anche 3 assist, il numero più alto nella rosa al momento. Eppure i numeri non bastano. Perché guardando le prestazioni, Barella appare un lontanissimo parente dalla versione dello scorso anno. Per tacere di quella della stagione 2020/21.

DISTRATTO – A una buona produzione offensiva, Barella accompagna dati pessimi nella gestione del pallone. E il numero 23 è il secondo – dopo Milan Skriniar – per palloni toccati, 468 in totale finora in campionato. Eppure ha solo l’80% di passaggi completati correttamente (dati: FBref.com). Tra i centrocampisti centrali dell’Inter, solo Roberto Gagliardini ha fatto peggio (72,4%), giocando però molto meno. Si aggiungono poi ben 14 palle perse, il secondo dato peggiore dopo Lautaro Martinez (16), che però è sottoposto a ben altra pressione.

ALTERNATIVE – In sintesi, Barella sembra preda di un’eccessiva frenesia, che ne condiziona pesantemente il gioco. E questo si evince anche solo dalle prestazioni osservate finora (come ieri a Sassuolo), che i numeri citati sopra non fanno altro che confermare. Tuttavia il 23 è uno dei titolari fissi di questa Inter, il terzo giocatore più impiegato da Simone Inzaghi (926 minuti in campo in stagione). Se sta bene, la sua partenza dal primo minuto non è mai in dubbio. Ma forse è arrivato il momento di testare se l’Inter può fare a meno di Barella. Soprattutto perché le alternative non mancano ad Inzaghi. Infatti sia Kristjan Asllani sia Henrikh Mkhitaryan possono giocare in quella posizione (ed entrambi hanno una miglior percentuale di passaggi riusciti). E considerando i tantissimi impegni ravvicinati da qui al prossimo mese, un po’ di riposo per il sardo potrebbe essere quasi auspicabile.