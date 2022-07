Barella, prova incolore in Lens-Inter. Serve limare un aspetto del gioco

Nicolò Barella ha disputato una prova incolore in Lens-Inter. In vista dell’inizio della stagione il centrocampista nerazzurro dovrà limare un aspetto del suo gioco

CRESCITA – Nicolò Barella ha disputato un match sottotono in Lens-Inter. Il centrocampista non ha approcciato bene la gara, correndo poco e male e “sbracciando alla Brozovic”, senza dare alcun apporto significativo alla manovra. Un comportamento che si è visto, spesso, nella seconda parte della scorsa stagione. Sembra che a Barella capiti di distrarsi e di essere poco lucido in partite in cui può e deve fare la differenza. Ovviamente è chiaro che, in amichevole, specialmente con il carico di lavoro della preparazione estiva, possano esserci cali di tensione e prestazioni non eccelse però è pur vero che, in vista dell’imminente inizio di stagione, il centrocampista dovrà provare a limare questo aspetto del suo gioco. Un giocatore della sua caratura non può permettersi di “sparire” per larghi tratti della gara. Per l’Inter, infatti, è un elemento indispensabile e solo con un Barella al 100% la squadra di Inzaghi può sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati e competere, sino alla fine, per traguardi importanti.