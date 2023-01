Barella, prova da leader in Inter-Napoli. Crescita evidente in un aspetto

Nicolò Barella ha sfoderato un’ottima prestazione in Inter-Napoli. Il centrocampista ha dominato in mezzo al campo ed ha mostrato segnali di crescita evidente in un aspetto del gioco

LEADER – Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti di Inter-Napoli. Il numero 23 nerazzurro ha sfoderato una prestazione di alto livello fatta di corsa ed intelligenza tattica. Ottimo sia in fase di copertura, sia in fase propositiva: solo due errori di Dimarco e Lukaku a tu-per-tu con Meret tolgono all’ex Cagliari la soddisfazione di aggiungere altri due assist al suo ricco bottino stagionale. Ma, a stupire maggiormente, è la lucidità con cui il centrocampista ha approcciato la gara: seppur abbia protestato in qualche circostanza, il calciatore non si è mai scomposto ed è sempre riuscito a gestire al meglio ogni situazione della gara. Un bel passo avanti rispetto alle ultime stagioni in cui, spesso, il centrocampista viveva delle “pause” all’interno dei match.