Barella prosegue il recupero: un obiettivo definito dall’Inter

Nicolò Barella ha saltato per infortunio le ultime sfide dell’Inter in Serie A e Champions League. Il calciatore italiano lavora per recuperare al meglio in vista del ritorno dalla sosta.

LA SITUAZIONE – Nicolò Barella non è stato a disposizione dell’Inter, nelle ultime partite, a causa di una distrazione del retto femorale della coscia destra. Il calciatore italiano è stato sostituito in maniera ottimale da Davide Frattesi, in campionato, e Piotr Zielinski, in Champions League. In Italia, in particolare, l’ex Sassuolo è stato in grado di garantire quel necessario mix tra incursioni offensive e qualità nel fraseggio e nella gestione del pallone. La sfida contro l’Udinese potrebbe aver rappresentato un punto di partenza importante per l’assunzione da parte del classe 1999 di una nuova veste in maglia nerazzurra.

Barella e la data del possibile recupero con l’Inter

LO SCENARIO – Barella tornerà questa settimana a lavorare con la squadra per predisporre insieme allo staff medico dell’Inter il momento del suo rientro in campo. Se il classe 1997 dovesse dimostrare di aver pienamente recuperato dall’infortunio rimediato sul finire del mese di settembre, una sua convocazione per la sfida contro la Roma rappresenterebbe una certezza. Non vi è che attendere il responso del campo durante la sosta per le Nazionali per avere un’idea chiara in merito.